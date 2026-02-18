Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Ярославлем в пожаре погиб человек

Днем 17 февраля в поселке Козьмодемьянск Ярославского округа загорелся частный жилой дом. В пожаре погиб 60-летний житель. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следственное управление организовало доследственную проверку по факту происшествия. Вероятной причиной пожара называется неисправность электропроводки.

Как сообщили в МЧС, пожар уничтожил дом площадью 18 кв. м. Ликвидировали возгорание 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Следственный комитет назначил пожарно-техническую экспертизу, которая должна установить точную причину пожара.

Антон Голицын

