Под Ярославлем в пожаре погиб человек
Днем 17 февраля в поселке Козьмодемьянск Ярославского округа загорелся частный жилой дом. В пожаре погиб 60-летний житель. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
Следственное управление организовало доследственную проверку по факту происшествия. Вероятной причиной пожара называется неисправность электропроводки.
Как сообщили в МЧС, пожар уничтожил дом площадью 18 кв. м. Ликвидировали возгорание 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
Следственный комитет назначил пожарно-техническую экспертизу, которая должна установить точную причину пожара.