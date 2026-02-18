В Саратовской области выросло число беременностей среди несовершеннолетних

В Саратовской области за 2025 год зафиксировали рост числа беременностей среди несовершеннолетних. Из 148 девушек 104 стали матерями. Об этом доложила уполномоченная по правам ребенка в регионе Юлия Васильева.

Из 104 несовершеннолетних матерей одной было меньше 14 лет. 43 девушки, одной из которых также не было 14 лет, сделали аборт. Власти региона объясняют демографические изменения в том числе мерами поддержки. С 2025 года студенткам-очницам единовременно выплачивается 100 тыс. руб.

В 2024 году для сравнения забеременели 129 несовершеннолетних саратовчанок, из них восемь были младше 14 лет. По одному ребенку родили 86 девушек, 43 сделали аборт.

Из доклада омбудсмена стало известно, что в 2025 году родились 5714 детей с патологиями, 962 - недоношенными. 54 ребенка появились на свет без признаков жизни, три матери скончались при родах.

Марина Окорокова