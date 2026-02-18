Из Челябинска в Екатеринбург направят дополнительные поезда в праздничные дни

В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов в связи с предстоящими длинными выходными. С 19 по 24 февраля некоторые из них перенесут или направят дополнительно, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Так, пригородный поезд направлением Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург и обратно начнет курсировать в этот период ежедневно. Из Челябинска электрички будут отправляться в 13:42, а из Екатеринбурга — в 11:41.

Кроме того, отменен поезд №6004 Полетаево-1 — Челябинск, назначенный на 23 февраля в 7:31. Однако на этот день перенесли отправление электрички Челябинск — Миасс-1 в 8:45 и Златоуст — Челябинск в 17:41. На 24 февраля 12:35 назначили поезд Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский.

Ольга Воробьева