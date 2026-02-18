В Самаре возбуждено уголовное дело о невыплате курьеру заработной платы

В Самаре следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о невыплате службой доставки курьеру 76 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Ленинского района Самары провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. Установлено, что у предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению услуг доставки продуктов питания, перед одним из работников образовалась задолженность по заработной плате»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Как сообщил «Ъ-Волга» источник в силовых структурах, речь не идет о какой-либо из крупных служб доставки продуктов. «Это небольшая местная компания»,— отметил источник.

Прокуратура контролирует ход расследования дела и вопрос погашения задолженности перед сотрудником.

Сабрина Самедова