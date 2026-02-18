На СвЖД изменится порядок курсирования пригородных поездов на время праздников

Порядок курсирования некоторых пригородных поездов на Свердловской железной дороге изменится в праздничные дни февраля, сообщили в пресс-службе СвЖД. Так, с 19 по 24 февраля назначены дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням, и отменены поезда, которые ходят только по рабочим дням.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Пригородные поезда № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42) и № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41) назначены дополнительно в период с 19 по 24 февраля ежедневно.

Электрички № 6453 и № 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил, курсирующие только по выходным дням, назначены дополнительно 21, 22, 23 февраля.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№6130/6132/6131) и Керамик – Нижний Тагил (№ 6447/6461), курсирующие только по рабочим дням, не курсируют 23 февраля.

Электрички аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово (№ 6053/6054/6057), курсирующие с понедельника по субботу, назначены 22 февраля вместо 23 февраля.

Изменения также затронут следующие пригородные поезда: