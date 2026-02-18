Мэрия Ставрополя анонсировала первую в году городскую ярмарку на Площади 200-летия

Ставропольская мэрия организует первую праздничную ярмарку 2026 года 22 февраля на площади 200-летия Ставрополя. Мероприятие поддержит местных фермеров и предприятия, собрав жителей и гостей города для покупок свежей сельхозпродукции и участия в масленичных гуляниях.

В Ставрополе ежегодно проводятся ярмарки формата «Покупай ставропольское!», чтобы стимулировать оборот продукции аграрного сектора края. В 2025 году десятки подобных событий привлекли тысячи посетителей и обеспечили сбыт сотен тонн молочной, мясной продукции, меда, овощей и кондитерских изделий по ценам на 10–20% ниже рыночных. Администрация рассчитывает, что ярмарка 22 февраля повысит доходы фермеров на фоне роста затрат на производство и поможет сдержать инфляцию продуктов питания в регионе, где аграрный сектор формирует около 15% ВРП Ставропольского края. Горожане смогут приобрести товары напрямую от производителей без посредников, что сократит расходы семей на 5–7% по сравнению с сетевыми магазинами.

Ярмарка откроется в субботу утром и продлится весь день, став кульминацией масленичной недели с 16 по 22 февраля. Организаторы приготовят метровый блин для всех желающих — символ Масленицы, который дополнят народные игры, мастер-классы и выступления городских ансамблей. Мэрия адаптирует формат под текущие бюджетные реалии: власти сократили расходы на шоу и фейерверки на 30–40% по сравнению с допандемийным периодом, сосредоточившись на социальной поддержке и сбыте локальной продукции. В прошлые годы масленичные ярмарки генерировали оборот в десятки миллионов рублей, поддерживая более 200 фермерских хозяйств края.

Мэрия подчеркивает экономический эффект — ярмарки обеспечивают занятость для 500–700 торговых точек ежегодно и способствуют развитию малого бизнеса в аграрной сфере. Они проводятся в разных районах города для обеспечения максимальной доступности товаров местных производителей для жителей краевого центра.

Станислав Маслаков