Челябинца задержали за подготовку теракта и изготовление взрывного устройства

Следственный отдел УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении 18-летнего жителя регионального центра. Его подозревают в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства

По версии следствия, горожанин через мессенджер Telegram нашел контакты спецслужб Украины. Следуя указаниям, он изготовил взрывное устройство для совершения теракта. Местного жителя задержали сотрудники УФСБ России по региону. Во время обыска у него дома было изъято 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с записями на украинском языке и средства связи с куратором.

Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Виталина Ярховска