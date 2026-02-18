Под Анапой появится новый образовательный кластер

В поселке Сукко Анапского района появится новый образовательный кластер. Девелопер Bravo инвестирует в строительство двух детских садов общей вместимостью 500 мест и школы на 1,1 тыс. учащихся. Объекты входят в программу развития жилого комплекса «Кипарис» и возводятся в соответствии с современными образовательными стандартами, передает пресс-служба компании.

Строительство первого детского сада на 200 мест рядом с корпусами 1–3 ЖК «Кипарис» находится в активной фазе: готовность монолитного каркаса превышает 70%, завершена гидроизоляция бетонных конструкций. После этого начнется кирпичная кладка. Здание трехэтажное, площадью 5,9 тыс. кв. м, в нем разместятся учебные группы, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, помещения для творческих занятий. На территории предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2027 год.

Второй детский сад на 300 мест будет возведен рядом со школой, сейчас он находится на стадии проектирования.

Вячеслав Рыжков