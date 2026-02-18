Компания из Екатеринбурга возведет 6-этажный дом на месте недостроя в Кургане

Екатеринбургский застройщик «Практика» намерен возвести шестиэтажный жилой дом с торговым павильоном на месте недостроя по улице Куйбышева в Кургане. Снести незавершенный объект девелопер планирует до июля 2026 года, сообщает пресс-служба компании.

Недострой, который начали возводить еще в 2005 году, расположен на участке площадью более 5 тыс. кв. м. Там также находится многоквартирный двухэтажный жилой дом №73. Его тоже снесут.

Проект нового жилого комплекса включает торговую галерею с витражными окнами, которая протянется вдоль улицы. В ней разместят кафе и магазины. На крыше торгового павильона обустроят общественную террасу с зонами для спорта и детскими площадками.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», осенью 2024 года екатеринбургский застройщик на аукционе выиграл право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Кургане.. Цена сделки составила 20 млн руб.

Недострой на улице Куйбышева начала возводить в 2005 году ООО «Корпорация "Спэлс"» с привлечением средств дольщиков. Планировалось, что на участке появится 17-этажный жилой комплекс, но в 2007 году работа остановилась. Спустя три года суд признал корпорацию «Спэлс» банкротом, вскоре она была ликвидирована. В 2012 году участок приобрело ООО «Сибирский газовик», но компания так и не завершила строительство ЖК.

Согласно данным пресс-службы «Практика», готовность объекта составляет всего 15%.

