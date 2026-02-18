Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области прокуратура начала проверку по ДТП с бензовозом и автобусом

Прокуратурой Ростовской области организована проверка обстоятельств столкновения бензовоза с пассажирским автобусом на 868 км автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», четырех пострадавших в аварии доставили в Миллеровскую ЦГБ. Остальных разместили в передвижном пункте обогрева.

По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Наталья Белоштейн

