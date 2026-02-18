В Ростовской области прокуратура начала проверку по ДТП с бензовозом и автобусом
Прокуратурой Ростовской области организована проверка обстоятельств столкновения бензовоза с пассажирским автобусом на 868 км автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», четырех пострадавших в аварии доставили в Миллеровскую ЦГБ. Остальных разместили в передвижном пункте обогрева.
По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.