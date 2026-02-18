В поселке Волна потушили нефтяной резервуар после атаки БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края, ссылаясь на ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар на нефтяном резервуаре произошел в ночь на 17 февраля из-за атаки беспилотников. Возгорание зафиксировали на площади 1,2 тыс. кв. м.

По данным МЧС Кубани, в ликвидации пожара принимали участие 97 человек с привлечением 29 единиц техники. В результате возгорания обошлось без пострадавших.

София Моисеенко