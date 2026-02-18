На Ставрополье завершен первый этап капремонта Обильненского водопровода

В Георгиевском округе завершен первый этап капитального ремонта Обильненского группового водопровода, протяженностью 10 км. Стабильное водоснабжение обеспечено для почти 29 тыс. жителей станиц Александрийская и Подгорная, сел Обильное и Новозаведенное. Об этом сообщает пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Фото: пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Основной объем работ (9,1 км) был выполнен в декабре 2025 года, оставшийся 1 км — в январе 2026 года. Финансирование осуществлялось в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В организации добавили, что для полного восстановления инфраструктуры запланирован второй этап ремонта в 2026 году, в ходе которого планируется заменить еще около 12 км аварийных сетей.

Наталья Белоштейн