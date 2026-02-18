В Крыму яровые посеют на площади более 235 тысяч гектаров

В Крыму началась весенняя посевная кампания. Аграрии Ленинского, Красноперекопского и Нижнегорского районов уже высеяли кориандр на площади свыше 3 тыс. га. Всего под яровые культуры планируется занять более 235 тыс. га, общая площадь сельхозугодий под урожай 2026 года превысит 796 тыс. га, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сельхозпроизводители располагают более чем 9,5 тыс. единиц комбайнов, тракторов и посевной техники, а также 5,6 тыс. единиц почвоперерабатывающих машин. Для посевной кампании потребуется более 10 тыс. т семян зерновых и зернобобовых, 8,4 тыс. т дизельного топлива и 2,3 тыс. т бензина.

По оценке главы Крыма, все необходимые ресурсы будут обеспечены, что позволит провести весенне-полевые работы в срок и без сбоев.

Вячеслав Рыжков