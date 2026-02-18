В Крыму яровые посеют на площади более 235 тысяч гектаров
В Крыму началась весенняя посевная кампания. Аграрии Ленинского, Красноперекопского и Нижнегорского районов уже высеяли кориандр на площади свыше 3 тыс. га. Всего под яровые культуры планируется занять более 235 тыс. га, общая площадь сельхозугодий под урожай 2026 года превысит 796 тыс. га, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, сельхозпроизводители располагают более чем 9,5 тыс. единиц комбайнов, тракторов и посевной техники, а также 5,6 тыс. единиц почвоперерабатывающих машин. Для посевной кампании потребуется более 10 тыс. т семян зерновых и зернобобовых, 8,4 тыс. т дизельного топлива и 2,3 тыс. т бензина.
По оценке главы Крыма, все необходимые ресурсы будут обеспечены, что позволит провести весенне-полевые работы в срок и без сбоев.