Из Геленджика в Новосибирск запустят прямые авиарейсы

Перелеты между Геленджиком и Новосибирском начнут осуществляться в июне текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прямые авиарейсы из Геленджика в Новосибирск и в обратном направлении стартуют с 9 июня и продлятся до начала сентября. По информации геленджикского аэропорта, полеты запустит авиакомпания S7 Airlines.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Новосибирска самолет будет вылетать в 10:50 по местному времени с прибытием в Геленджик в 12:15 по местному времени. Обратные рейсы из города-курорта запланированы на 13:15 по московскому времени.

Перелеты из Геленджика в Новосибирск осуществлялись летом прошлого года. В аэропорту Геленджика подчеркнули, что за три неполных месяца функционирования маршрута им воспользовались более 7,6 тыс. пассажиров.

София Моисеенко