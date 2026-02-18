Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самарская область занимает третье место в ПФО по числу туристов из Китая

Среди регионов Приволжья Самарская область на третьем месте по общему числу гостей из Китая. Регион уступает Татарстану и Нижегородской области, сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ведомство со ссылкой на данные Т2 отмечает, что в прошлом году число туристов из Поднебесной, которые приезжали в регион со своими SIM-картами, выросло более чем на 70%. Основу турпотока составляют мужчины среднего возраста.

Руфия Кутляева