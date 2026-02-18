Жительницу Краснодара будут судить за жестокое обращение с детьми

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы по ст. 156 УК РФ о жестоком обращении с детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Западного округа Краснодара провела расширенное заседание межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором были заслушаны три семьи, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних. В действиях одной из матерей усмотрены признаки преступления, ставшие основанием для проверки.

По материалам прокурорской проверки установлено, что женщина систематически уклонялась от выполнения родительских обязанностей, злоупотребляла алкоголем, не обеспечивала детей полноценным питанием и одеждой, допускала нахождение несовершеннолетних в антисанитарных условиях, не предоставляла надлежащий медицинский уход и препятствовала посещению школ.

По результатам рассмотрения материалов проверки органы дознания возбудили уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования, а также вопросы дальнейшего устройства детей. Одновременно ведомство инициировало взыскание алиментов и подало иск в суд об ограничении родительских прав.

Вячеслав Рыжков