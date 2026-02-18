Скончался экс-глава Кизеловского района

16 января на 62 году ушел из жизни бывший руководитель муниципалитета Игорь Штэник, сообщает администрация Кизеловского муниципального округа. Господин Штэник родился в 1964 году в поселке Общий Рудник, после окончания Кизеловского горного техникума остался работать в образовательном учреждении в должности директора по административно-хозяйственной части. Затем он трудился на шахте им. Ленина, на муниципальной службе и в бизнес-структурах. В 1996-2006 годах — депутат Кизеловской городской думы. 26 марта 2006 года всенародным голосованием Игорь Штэник был избран главой Кизеловского муниципального района. Покинул эту должность после окончания срока действия полномочий.

