На Дону осудили директора стойфирмы за мошенничество при капремонте детсада

Волгодонской районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима директора строительной организации за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при капремонте детского сада на 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что муниципальный контракт на капитальный ремонт детского сада в Волгодонске с подсудимым был заключен в 2021 году. Получив аванс, подрядчик не завершил работы.

«Его мошенническими действиями бюджету причинен ущерб на сумму более 14 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры капитальный ремонт здания детсада завершил другой подрядчик.

Наталья Белоштейн