В Оренбуржье проводят проверку по факту отравления двухлетнего ребенка лекарством
В Бузулуке двухлетний ребенок отравился лекарственным препаратом. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
По предварительным данным, ситуация произошла днем в доме семьи. Мать ребенка обнаружила в руках у старшей дочери пустой блистер из-под лекарства, которое она хранила в шкафу. Младшая дочь достала блистер, взобравшись на игрушечную машинку-каталку. В комнате нашли пять таблеток, всего в блистере отсутствовали 10 таблеток.
Родители вызвали скорую медицинскую помощь. Девочку госпитализировали. Состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.