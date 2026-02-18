Ахтубинца подозревают в передаче взятки замначальника районной полиции

В Ахтубинском районе Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, 13 ноября прошлого года фигурант передал взятку в размере 500 тыс. руб. замначальника полиции ОМВД России по Ахтубинскому районе прямо у здания администрации Ахтубинска. Перед этим посредник получил деньги от третьего лица, которому требовалось положительное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки.

В отношении взяткополучателя ранее уже было возбуждено уголовное дело.

Марина Окорокова