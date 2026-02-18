Суд взыскал более 20 млн рублей в счет вреда водоохранной зоне реки Мзымта

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подтвердила законность решения Адлерского районного суда о взыскании в доход государства более 20 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной добычей песчано-гравийной смеси, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что с 2 августа 2018 года по 12 сентября 2019 года Сергей Цурупа, Адам Чубит, Самвел Казарян и Размик Эксузян совершали хищения смеси в водоохранной зоне реки Мзымта, что привело к уничтожению кормовых запасов и снижению численности водных биоресурсов на 11 938,48 кг. Размер причиненного ущерба оценен в 20 636 519 руб.

Уголовное дело по ст. 257 УК РФ о нарушении правил охраны водных биологических ресурсов прекращено за истечением срока давности, однако это не освобождает ответчиков от обязательств по возмещению ущерба. Сумма была взыскана с них солидарно. Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков