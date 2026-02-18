Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Петербурге и Ленобласти

Полиция ликвидировала две нарколаборатории по производству амфетамина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и задержала четырех подозреваемых в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Одна из ликвидированных лабораторий

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Одна из лабораторий работала в квартире дома 27 по улице Замшина в Петербурге. Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого и изъяли полимерный пакет с 545,5 г амфетамина, 10 канистр с жидкостями общим объемом более 70 л, а также лабораторное оборудование.

Сбытом, по версии ведомства, занималась 31-летняя закладчица. Ее задержали по месту проживания, в квартире нашли еще три небольших пакета с веществом. Экспертиза установила, что в одном из них находилось 2,78 г наркотика.

Вторая лаборатория находилась в частном доме в садоводческом товариществе «Левашово» в поселке Парголово. Полицейские задержали 34-летнего хозяина дома, подозреваемого в синтезе запрещенного вещества, и 33-летнюю предполагаемую подельницу. При обыске изъяли два полимерных контейнера с 418,8 г амфетамина, 13 канистр с жидкостями общим объемом более 210 л и лабораторное оборудование.

Следственное управление УМВД по Василеостровскому району возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемых заключили под стражу.

Артемий Чулков