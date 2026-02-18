Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области прогнозируют ухудшение погодных условий на дорогах

В Ростовской области водителей призвали проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно прогнозам синоптиков, в области ожидается дождь. Правоохранители рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Кроме того, автомобилистам следует выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям.

По данным ведомства, соблюдение ПДД и повышенная внимательность помогут сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Константин Соловьев

Новости компаний Все