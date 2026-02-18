Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии увеличилась до 72,6% в январе

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Удмуртии составила 72,6% в январе. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), это на 2,3 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Этот рост отражает общую тенденцию на российском рынке потребительского кредитования: в январе 2026 года доля отказов достигла 76,9%. В Удмуртии, как и в других регионах, наблюдается рост конкуренции среди банков за клиентов с высоким уровнем кредитоспособности.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что банки продолжают повышать требования к качеству кредитных историй заемщиков в условиях роста долговой нагрузки и снижения аппетита к риску.

Анастасия Лопатина