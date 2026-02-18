Бывших сотрудников челябинского онкоцентра отправили в колонию за мошенничество

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшим сотрудникам Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Начальнице административно-хозяйственной части Татьяне Вяткиной и рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Гайку Рафаеляну назначили по два года шесть месяцев лишения свободы каждому, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2021-2024 годах сотрудники онкоцентра фиктивно трудоустроили в учреждение четырех человек на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Таким образом они похитили 3,3 млн руб., предназначавшихся для выплаты зарплаты.

Фигуранты полностью признали вину и возместили причиненный ущерб. Кроме лишения свободы каждому назначен штраф 300 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, но Татьяна Вяткина после достижения ее ребенком 14 лет. Также экс-сотрудников онкоцентра лишили права занимать должности на госслужбе на два года. Арест имущества подсудимых общей стоимостью около 6,3 млн руб. сохранен до оплаты штрафа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Татьяну Вяткину и Гайка Рафаеляна сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в августе 2024 года. Тогда под следствие из-за фиктивного трудоустройства сотрудников также попал бывший главный врач регионального онкоцентра Дмитрий Ростовцев. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении Дмитрия Ростовцева выделено в отдельное производство. По данным СМИ, он ушел на СВО.

