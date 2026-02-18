На Дону озимые взошли на 99% полей

В Ростовской области всходы озимых получены на площади более 2,86 млн га, что составляет 99% от общей площади посевов (2,87 млн га). Большая их часть находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сложившиеся условия считаются благоприятными: почва насыщена влагой, а ожидаемые температуры благоприятны для роста растений. На основании этих данных для каждого хозяйства определят оптимальные сроки и дозировки внесения азотных удобрений.

В то же время в регионе началась подготовка к весенним полевым работам. Аграрии уже заготовили более 85 тыс. т семян яровых культур, что составляет около 70% от общего объема, необходимого для посевной. Проводится проверка качества посевного материала.

Наталья Белоштейн