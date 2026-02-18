Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В 2026 году на перевозки в Азово-Черноморском бассейне выделят 217 млн рублей

Росморречфлот завершил отбор получателей субсидий на скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне на 2026 год. Три организации водного транспорта получат 216,7 млн руб., сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На линию Сочи—Сухум будет направлено 80,8 млн руб., на маршруты между Новороссийском, Геленджиком и Сочи — 135,9 млн руб.

В 2025 году перевозчики получили 135,5 млн руб. субсидий и обслужили более 18 тыс. пассажиров.

Вячеслав Рыжков

