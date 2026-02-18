Подростка на питбайке остановили в пригороде Новороссийска

Сотрудники ДПС выявили несовершеннолетнего, управлявшего питбайком в станице Раевской под Новороссийском. Об этом сообщили в ГАИ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушение зафиксировали в период патрулирования станицы. Рота ДПС установила, что мототранспортом управлял 16-летний парень без водительского удостоверения.

В отношении подростка и его законного представителя составили административные материалы. Информацию об инциденте направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции Новороссийска напомнили, что питбайки являются опасным элементом спортинвентаря, представляющие собой смесь мопеда и горного велосипеда.

София Моисеенко