В Челябинскую область не пропустили 220 кг утиного филе без документов

На границе Казахстана и Челябинской области не пропустили грузовик с 220 кг филе утки. Во время проверки выяснилось, что товар перевозят с большим количеством нарушений, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию досмотрели 17 февраля на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицк). Транспорт прибыл из Казахстана. При проверке инспекторы установили, что филе перевозилось без фабричной упаковки и маркировки, а у перевозчика не было сопроводительных документов. В транспорте также был нарушен температурный режим.

В отношении перевозчика составили акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований. Машину с продукцией направили обратно в Казахстан.

Ольга Воробьева