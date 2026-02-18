Директором департамента ЖКХ Новочеркасска стал Денис Всеволожский

В Новочеркасске директором департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Денис Всеволожский. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Павла Исакова Фото: Telegram-канал Павла Исакова

«Вижу вашу справедливую критику работы департамента ЖКХ, и я согласен с ней, поэтому, как глава города, принимаю соответствующие меры. Работа в этой сфере требует не только самоотдачи, но и высочайшей управленческой компетенции. В связи с этим мною были приняты кадровые решения», — написал господин Исаков.

Карьеру Денис Всеволожский начинал в должности мастера строительно-монтажных работ и успел поработать в Москве, Краснодаре и Аксае. Кроме того, чиновник занимал руководящие должности в муниципальных структурах региона, в том числе руководство отделом автомобильных дорог, транспорта и связи в администрации Аксайского района, управление ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону и работу заместителем директора по вопросам благоустройства в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев