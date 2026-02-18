В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение воды
В Новороссийске 515 человек остались без водоснабжения из-за утечки на инженерных сетях. По данным МУП «Водоканал» Новороссийска, восстановительные работы будут проводиться до 17:00.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Утечку зафиксировали на водопроводной сети по улице Малоземельская, 9. С 06:00 утра подачу водоснабжения отключили в часть зоны №18, в которую попадают следующие адреса: ул. Малоземельская, 9, 15, 19, 21, 23, ул. Куникова, 66.
На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.