В отношении сотрудников администрации Косы возбуждено дело из-за нарушения прав пенсионерки

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками администрации Косинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба следственного органа. По версии силовиков, должностные лица при переселении 92-летней пенсионерки из поселка Лочь-Сай в село Коса приобрели через аукцион жилой дом. «При этом недвижимость по праву собственности принадлежала одной из сотрудниц администрации. Более того, площадь жилья, приобретенного для пенсионерки, меньше, чем в ее прежнем доме, что противоречит законодательству», - указывается в сообщении СУ СКР.

Следователем СКР назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. Следственные органы намерены предпринять меры для восстановления нарушенных жилищных прав пенсионерки.