Курьер-закладчик с наркотиками задержан в Ижевске

В Ижевске задержали 38-летнего ранее судимого жителя Чайковского, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

При личном досмотре у задержанного было обнаружено 70 свертков с синтетическим веществом, которое, по результатам исследования, оказалось наркотическим средством «N-метилэфедрон». Остальные свертки направлены на экспертизу.

Подозреваемый являлся курьером одного из интернет-магазинов и забрал крупную партию наркотиков в лесополосе Первомайского района Ижевска для дальнейшего сбыта на территории Пермского края. Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Анастасия Лопатина