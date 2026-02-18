Количество иностранцев в отелях Кубани в 2025 году сократилось на 11%

В 2025 году в средствах размещения Краснодарского края остановились 137,8 тыс. иностранных граждан, что на 10,9% меньше показателя 2024 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Ъ». Регион оказался единственным среди крупнейших туристических направлений страны, продемонстрировавшим снижение числа иностранных гостей.

По информации издания, сокращение связано с общим спадом турпотока на фоне ограничений на использование пляжей в Анапе и Темрюкском районе.

Всего в российских гостиницах в 2025 году были размещены 4,78 млн иностранцев. Более половины этого потока — 52,5% — пришлось на Москву, где остановились 2,51 млн человек. В Санкт-Петербурге число размещений выросло на 17,6%, достигнув 782,2 тыс. гостей.

Помимо Кубани, в пятерку наиболее востребованных у иностранцев регионов вошли Московская область (248,2 тыс. человек, рост на 79% год к году) и Приморский край (138,2 тыс., +9,1%).

Основной поток въездного туризма в Россию формируют граждане Китая. Далее следуют туристы из Саудовской Аравии, Туркменистана, Турции и Германии. В числе заметных направлений также ОАЭ, Индия и Иран.