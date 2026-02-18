В Самаре коммерсант пытался подкупить муниципального служащего и спасти торговую точку от сноса

В Советском районе Самары суд признал местного жителя виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он приговорен к полутора года колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Установлено, что обвиняемый является владельцем торгового павильона, который был установлен самовольно. В связи с этим чиновники включили объект в реестр имущества, подлежащего сносу.

В мае 2025 года владелец обратился к знакомому индивидуальному предпринимателю с просьбой передать муниципальному служащему взятку в размере 100 тыс. руб. за отказ от демонтажа торговой точки. ИП, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, согласился. Обвиняемого задержали с поличным, когда он передавал деньги посреднику.

Георгий Портнов