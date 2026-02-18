«Единая Россия» приостановила членство Катрины Селезневой

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство депутата Госсовета Удмуртии Катрины Селезневой, арестованной по делу о получении взятки.

«В соответствии с Уставом Всероссийской политической партии «Единая Россия» решением Президиума Регионального политсовета было принято решение о приостановлении членства депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Селезневой Катрины Валерьевны во Всероссийской политической партии «Единая Россия»,— говорится в пресс-релизе.

Напомним, Катрина Селезнева была арестована судом на два месяца по обвинению в получении взятки в размере 1,35 млн руб. от предпринимателя за «совершение действий по службе в его интересах».

Анастасия Лопатина