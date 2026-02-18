С 1 апреля в Челябинске начнут тестировать мобильный контроль платных парковок

В Челябинске с 1 апреля начнут тестировать систему мобильного контроля платных парковок. С этого дня будут курсировать специальные автомобили и выявлять нарушителей, сообщает пресс-служба администрации города.

Установленная в машинах система контроля включает основной вычислительный блок с нейросетью, считывающий госномера только в зонах платной парковки, а также две камеры для максимального обзора на узких улицах, инфракрасные прожекторы для фиксации номеров в темноте и планшет для контроля за работой устройства.

«У каждого мобильного комплекса — цикличный маршрут. Проезжая по улице, автомобиль считывает GPS-координаты и сверяется с картой платных парковок. Все данные уходят на сервер. Если машина стояла дольше 15 минут, система проверит, была ли совершена оплата»,— объясняют в мэрии принцип работы комплексов. Полученная от них информация обрабатывается на следующий день, если оплаты не было, оператор направляет сведения на рассмотрение административной комиссии.

Полноценный запуск системы планируется с 1 июня. До этого времени горожане могут парковаться в местах будущих платных парковок без ограничений.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Челябинске планируется организовать 1550 платных парковочных мест. Они появятся на проспекте Ленина, улицах Васенко, Елькина, Цвиллинга, Воровского, Красной, Пушкина, возле Театральной площади и площади Революции, перед железнодорожным вокзалом, а также в районе перекрестка улиц Елькина и Либкнехта.

Организацией платных парковок занимается московская компания «Городские технологии». Стоимость контракта — 31,2 млн руб.