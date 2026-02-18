В Адыгее в 2026 году планируют завершить реализацию инвестпроектов на 20 млрд рублей

Власти Адыгеи планируют до конца 2026 года завершить реализацию четырех инвестиционных проектов общей стоимостью около 20 млрд руб., сообщили ТАСС в региональном министерстве экономического развития и торговли. По оценке ведомства, ввод объектов позволит создать свыше 900 рабочих мест.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году в республике утвержден инвестиционный план, включающий 20 проектов на сумму более 101 млрд руб. с горизонтом реализации до 2030 года. Ожидается, что выполнение этих инициатив обеспечит создание более 6,1 тыс. рабочих мест.

Четыре проекта, намеченные к завершению в 2026 году, связаны преимущественно с развитием логистической инфраструктуры в Тахтамукайском и Теучежском районах, а также со строительством маслоэкстракционного завода мощностью переработки до 600 т семян подсолнечника в сутки. В министерстве уточнили, что новые рабочие места будут созданы как на производственных площадках, так и за счет резидентов логистических центров.

В 2026 году ожидается активная фаза реализации ряда крупных инициатив, включая создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе и логистического центра в Тлюстенхабльском городском поселении, проект которого реализует ООО «Метрикс логистик Адыгея». ООО «Красногвардейский молочный завод» намерено построить новое производственное здание с мощностью приемки 350 т молока-сырья и переработки 250 т в сутки. В социальной сфере запланировано строительство клинического госпиталя компанией «Мать и дитя Адыгея».

Вячеслав Рыжков