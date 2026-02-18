Три наряда ДПС устроили погоню за пьяным 15-летним водителем под Тюменью

В поселке Новотарманском Тюменской области три наряда ДПС преследовали автомобиль «Хендэ», водитель которого отказался останавливаться по требованию инспектора. Как сообщили в Тюменской Госавтоинспекции, водителем иномарки оказался 15-летний подросток в нетрезвом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показания алкотестера водителя-подростка — 0,35 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По данным ГАИ, родителей не было дома, когда сын взял машину и решил покататься на ней с друзьями.

Подростка освидетельствовали в присутствии матери, машину пришлось эвакуировать на спецстоянку.