В Челябинской области открыли горячую линию для жалоб на обледенелые крыши

Государственная жилищная инспекция Челябинской области открыло горячую линию по вопросу очистки кровель от снега, наледи и сосулек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удалением снега и сосулек с крыш занимаются организации, обслуживающие жилые дома и нежилые здания. В Госжилинспекции подчеркивают, что на скатных кровлях снег необходимо убирать регулярно, не допуская угробов высотой более 30 см, на плоских крышах очищают только периметр и козырьки. При этом козырьки балконов, не предусмотренных проектом дома, убирают собственники.

Если на кровле обнаружены опасные сосульки, об этом следует сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации либо органа местного самоуправления.

В Челябинском территориальном отделе (Челябинск, Копейск, Красноармейский и Сосновский округа) действует горячая линия +7 (351) 727-78-03.