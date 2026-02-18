Международный терминал в аэропорту Ставрополя начнет работу в 2027 году
В аэропорту Ставрополя международный терминал откроется в 2027 году после модернизации. Об этом во время прямой линии сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По информации господина Владимирова, власти региона работают над дофинансированием проекта.
Ранее «Ъ-Кавказ», сообщал, что завершить модернизацию международных терминалов в аэропортах Ставрополя и Минвод планировалось до 2030 года.
Открытые в 2024 и 2025 году терминалы внутренних воздушных линий аэропорта Ставрополя и Минвод позволили существенно увеличить пассажиропоток обеих воздушных гаваней. Так, в 2025 году аэропорты приняли 5,1 млн человек.