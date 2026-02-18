Подростков из Омска осудили за поджог вертолета Ми-8 на военном аэродроме

2-ой Восточный окружной военсуд вынес приговор в отношении двух подростков 2008 года рождения по делу о поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Омск-Северный». Их признали виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и назначили 7 и 7,5 года лишения свободы соответственно. До совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии, после чего будут переведены в колонию общего режима, сообщает УФСБ Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, в сентябре 2024 года фигуранты дела ночью проникли на охраняемую территорию и уничтожили технику с помощью самодельной зажигательной смеси. На допросе подростки заявили, что выполняли задание неизвестного, который в Telegram обещал заплатить им $20 тыс. Поджог вертолета они сняли на камеру мобильного телефона и отправили видеозапись своему куратору в качестве отчета о проделанной работе.

Как пояснили в ходе допроса задержанные, вознаграждение за диверсию они так и не получили. Кроме лишения свободы суд обязал подсудимых выплатить Минобороны РФ 668 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Александра Стрелкова