Четыре человека, включая трехлетнего ребенка, пострадали в ДТП в Ишимском округе
Четыре человека пострадали в аварии на 4-м километре автодороги Ишим-Синицына в Ишимском округе Тюменской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным инспекторов, на автодороге столкнулись «Рено» и «ГАЗ».
По предварительным данным, 42-летняя водитель «Рено» выехала на встречную полосу. В легковом автомобиле находился трехлетний ребенок, он перевозился без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности.
В результате ДТП травмы получили четыре человека: 48-летний водитель и 33-летний пассажир «ГАЗ», водитель «Рено» и трехлетний пассажир; ребенок госпитализирован. По данным ГИБДД, мальчик с мамой ехали из Ишима домой в д. Симанова Ишимского округа.
«Водитель привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются»,— прокомментировали в ГИБДД.