На развитие сельского хозяйства в Северной Осетии направят 2 млрд рублей

В 2026 году на развитие сельского хозяйства в Северной Осетии направят почти 2 млрд руб., что на 40% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 2025 году объем господдержки в регионе достиг почти 1,2 млрд руб. Финансовая помощь была оказана почти 400 получателям. Средства были направлены на создание и уход за многолетними садами, поддержку собственного молочного производства и семейных ферм.

По данным ведомства, в 2026 году планируется реализация пяти проектов по мелиорации, что позволит ввести в оборот 1,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Также предусмотрено выделение 114 млн руб. на 12 проектов в области агротуризма.

Наталья Белоштейн