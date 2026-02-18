Ночью над Черным морем сбили БПЛА

В ночь на 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата над регионами РФ, сообщили в Минобороны. Атаки отражались в период с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число БПЛА — 21 — было сбито над Брянской областью. По шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью и Республикой Крым, пять — над Курской областью. Еще по два беспилотника ликвидированы над Чувашской Республикой и Ростовской областью.

Кроме того, один из беспилотников был уничтожен над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков