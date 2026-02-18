Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В пожаре в Удмуртии погиб 62-летний мужчина

В селе Завьялово ночью 16 февраля произошел пожар в сторожке, в результате которого погиб 62-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Один человек смог выбраться из огня самостоятельно.

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Пожар уничтожил бытовку и повредил две машины: у «Ниссан Ванетт» оплавилась фара, а у «Шевроле Нива» — бампер. Общая площадь возгорания составила 15 кв.м. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России и следственные органы.

Анастасия Лопатина