Спрос на аренду загородного жилья к 23 февраля за год вырос в Ленобласти на 92%

Количество бронирований загородного жилья в Ленинградской области на период февральских праздников (21-23 февраля) в 2026 году превысило показатель прошлого года на 92%. Такую статистику приводит сервис «Авито Путешествия».

Посуточных квартир в регионе на те же даты в этом году забронировали на 4% больше, чем в предыдущем. Средняя суточная стоимость загородного жилья составила 11,9 тыс. рублей, квартиры — 3,7 тыс. рублей.

Артемий Чулков