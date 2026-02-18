Госэкспертиза отклонила проект реконструкции Аксайско-Донского рыбзавода

Проект реконструкции стерляжье-рыбцово-шемайного комплекса Аксайско-Донского рыбоводного завода в Багаевском районе не получил положительного заключения государственной экспертизы, следует из данных Единого государственного реестра заключений.

Застройщиком выступает ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проектно-сметную документацию для Аксайско-Донского завода разработали в 2021 году и объявили закупку. Однако исполнитель работ не был определен из-за низкой цены контракта.

В 2024 году Главрыбвод провел аукцион на разработку новой проектно-сметной документации стоимостью почти 50,5 млн руб. Затраты по модернизации тогда оценили в 1,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн