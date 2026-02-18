В Курганской области продлили ограничения на трех участках федеральных трасс

На двух отрезках федеральной трассы Р-254 «Иртыш» и на дороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган продлили ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорогами „Южный Урал“».

Общественный транспорт и большегрузы не смогут проехать по трассе «Иртыш» от границы Курганской области с Челябинской до Лебяжьевского округа, а также на подъезде к Тюмени. На второй трассе движение ограничено от 125 км до 356 км. Изначально запрет вводили с 4 часов утра до 8 часов 18 февраля, сейчас он действует до 12 часов.

Виталина Ярховска