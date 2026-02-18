В Барнауле военного и его подельника осудили за попытку убийства таксиста

Барнаульский гарнизонный военсуд вынес приговор в отношении военнослужащего Василия Пилюченко и его подельника Алмадара Мамедова. Их признали виновными в покушении на убийство с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в применении насилия, опасного для жизни (ст. 166 УК РФ). Подсудимым назначили 15 и 13 лет колонии строгого режима соответственно, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 17 августа 2024 года фигуранты дела, не имея денег на проезд, договорились убить таксиста, чтобы завладеть его автомобилем. Доехав до места назначения злоумышленники попытались задушить потерпевшего, однако ему удалось вырваться и убежать.

После нападавшие угнали автомобиль и скрылись. Вскоре они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Александра Стрелкова